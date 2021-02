El jengibre peruano (kion) alcanzó niveles de exportación nunca antes registrados al cerrar el 2020 con US$ 106 millones en ventas, un crecimiento de 156%, y un volumen de envíos de 50 mil toneladas, 115% más que en el 2019, según informó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Los principales mercados fueron: Estados Unidos (US$ 42 millones), Países Bajos (US$ 39 millones), España (US$ 6 millones) y Canadá (US$ 5 millones).

“Existe mercado para el jengibre y hay necesidad del producto. Evidentemente, China es el principal exportador, pero cuando uno llega por ventaja competitiva ya sea por precio y calidad de producto, el que requiere el producto te compra y Perú es un país reconocido”, indicó Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

Agregó que la mayoría de kion sale por vía marítima y sigue creciendo su producción debido a que los productores peruanos ya conocen la técnica de cultivo.

“Otro factor es que nuestro país está enviando diversos tipos, como el jengibre orgánico que ha exportado 32.500 toneladas, jengibre convencional fresco con 15.400 toneladas y el jengibre deshidratado con 2.000 toneladas”, dijo.

Incluso, Amaro sostuvo que este producto tiene diversas propiedades y se utiliza mucho en la gastronomía del mundo.

Para este año, el representante de AGAP confía en replicar resultados del 2020.

“Se va a mantener igual porque tenemos que ver el impacto de la Ley de promoción agraria que afecta de todas maneras la producción, porque todo lo hace más caro y para exportar no lo puedes hacer informalmente, así que tienes que tener a tu gente en planilla, tener certificaciones, etc.”, acotó.

PROPIEDADES CURATIVAS

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Perú se convirtió en el cuarto exportador mundial de jengibre y el sexto de mayor rendimiento por hectárea a nivel mundial en el 2020.

Indicó que su demanda obedece, primordialmente, a sus propiedades medicinales en tiempos de la COVID-19 que azota al mundo.

“El tallo del jengibre contribuye a una mejor digestión, mejora los síntomas del reflujo gastroesofágico y elimina la pesadez de la comida. Además, disminuye la tos, la bronquitis y otras enfermedades respiratorias, como también reduce la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas”, refirió el Midagri.

También señaló que un poco más del 90% de jengibre se cultiva en la región Junín, que poseen las mejores condiciones ecológicas para su siembra, en las provincias de Chanchamayo y Satipo. Específicamente, en distritos como Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa y Mazamari, que se ubican en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).