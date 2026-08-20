En setiembre del 2024 se publicó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que reforma el sistema previsional. Entre otros, dispone una pensión mínima de S/ 600 y el ingreso de nuevos competidores como bancos de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras.

El superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, precisó que la ley otorga la opción de abaratar aún más las comisiones que pagan los afiliados a las AFP que administran sus fondos de pensiones.

Al respecto, según explicó en RPP, los grupos que operan en el sistema previsional (AFP) y tienen un banco y una compañía de seguros pueden reorganizar sus empresas, juntando algunas de estas para reducir costos y trasladar los ahorros a los afiliados mediante menores comisiones.

Posibilidad

Espinosa refirió que todo ello forma parte de la ley de reforma, que permite que una empresa de seguros, un banco, una caja, una financiera puedan administrar fondos de pensiones.

“Ese es el marco general. Hemos sacado un reglamento el año pasado, que es muy flexible, ágil, que permite que cualquiera de esas decisiones que un grupo tome sean decisiones muy rápidamente implementadas, con las medidas de supervisión prudencial”, señaló.

AFP Integra solicitó hace un par de semanas la autorización para ampliar sus actividades y ofrecer rentas de inversión a sus afiliados cuando lleguen a los 65 años.

Espinosa explicó que Integra pertenece a un grupo (Sura) que no tiene un banco ni una compañía de seguros en Perú, por lo que será la primera AFP que sume un nuevo negocio financiero.

La reforma previsional dispone pagar una pensión mínima de S/ 600 a los afiliados que cumplan 65 años y, además, hayan aportado 20 años. De no tener el fondo suficiente, el Estado cubre la diferencia.

En tanto, según manifestó Sergio Espinosa, el reglamento para aplicar la pensión mínima espera la validación del Ministerio de Economía y Finanzas.