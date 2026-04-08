Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao serán ejecutadas bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) 5.0, que promueve una gestión integral de los proyectos y movilizarán diariamente a más de más de 2 millones de pasajeros, anunció el preside ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio

Fue en un evento que organizaron Proinversión, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Se conoció que en las próximas semanas se publicará un decreto supremo para formalizar el inicio del proceso. Se estima que ambos proyectos demandarán una inversión de S/ 36.000 millones.

Del Carpio mencionó que las Líneas 3 y 4 no solo transformarán el transporte en Lima, sino que también son una muestra del compromiso del Estado para mejorar la infraestructura urbana mediante un enfoque integral.

La Línea 3 del Metro recorrerá 38 km, totalmente subterránea, tendrá 29 estaciones y tendrá capacidad para transportar hasta 2 millones de pasajeros diarios. Iniciará en El Álamo (comas), pasará por Caquetá hasta la Central, desde allí a las avenidas Arequipa, Benavides, Panamericana Sur hasta Pedro Miotta (San Juan de Miraflores)

La Línea 4 recorrerá 13 distritos a través de 28 estaciones y movilizará a 600 mil usuarios al día. Se iniciará en el Mercado Santa Anita para tomar todo Javier Prado, avenida La Marina hasta Elmer Faucett y terminará en el cruce con la avenida Gambetta.

Complejo

Tanto la Líneas 3 y Línea 4 fueron excluidas por el Ejecutivo del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026–2031, dejando interrogantes.

Al respecto, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, precisó que ambos proyectos son considerados prioritarios, pero que esa medida se tomó por lo complejo de su estructuración financiera.

Explicó en RPP que el PNI incorpora únicamente iniciativas que ya tienen un modelo definido de viabilidad financiera y capacidad de endeudamiento, lo que limita la inclusión de proyectos de mayor complejidad.

“El PNI integra únicamente los proyectos que ya tienen un modelo previsto de viabilidad de endeudamiento y que tienen las condiciones para su implementación. Las Líneas 3 y 4 son proyectos mucho más complejos que necesitan un modelo especial de estructuración financiera”, anotó.

Refirió que ambos proyectos se ejecutarían en paralelo entre 9 y 10 años. La Línea 3 se haría entre 4 y 5 años, mientras que la Línea 4 en seis años.