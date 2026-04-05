La guerra en Irán encarece los combustibles y tendrá impacto en el agro porque hará subir los precios de los fertilizantes, señala el economista Jorge González Izquierdo. En diálogo con Correo dijo que, dependiendo cuánto dure, el conflicto bélico impactará en el costo de vida y va aumentar la pobreza porque los que menos tienen porque destinan más del 50% de sus ingresos a transporte y comida.

La guerra en Irán encarece los combustibles y sube la tarifa que se aplica a la carga, como los alimentos, ¿en qué medida impactaría en la pobreza?

Perú está sufriendo los embates de dos shocks de oferta negativos que provienen uno del extranjero y uno de adentro del Perú y que golpean fuerte y negativamente el costo de vida, en especial a los que menos tienen. O sea, va a aumentar la pobreza. Estos shocks son: el externo, derivado del conflicto del Medio Oriente que está haciendo subir el precio de los combustibles en general y también hará subir el precio de los fertilizantes en las próximas semanas, en los próximos meses, y hará subir el costo de producción de alimentos y de muchas cosas en el Perú. La guerra se puede acabar en un mes, pero sus efectos negativos se van a seguir sintiendo varios meses en Perú. Esto eleva el costo de vida, por un lado.

¿Y el otro shock?

Es el fenómeno El Niño, que está golpeando directamente a la producción agrícola. En marzo hemos tenido los efectos de dos shocks. La inflación de marzo se ha disparado, vamos a ver cuáles son los impactos de estos dos shocks. La inflación de marzo brincó a 2.38% y la de 12 meses, abril 2025-marzo 2026, está en 3.8%, casi 4%, muy por encima del rango meta (3%) ¿Y qué cosa lo produjo? El rubro de transportes, que solo en marzo brincó 9%. ¿Por qué? Por los efectos de la guerra del Medio Oriente. Y el segundo fue alimentos, que te brincó 3.2%. ¿Por qué? Por los efectos del fenómeno de El Niño. Entonces, los dos shocks de oferta negativo, externo e interno, están golpeando el costo de vida y golpean a los que menos tienen porque entre alimentos y combustibles, los pobres destinan alrededor del 50% o un poco más de su gasto mensual. Si los dos shocks siguen aumentará la pobreza.

Entonces, ¿es pertinente reabrir el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles?

Va a depender de la duración de la guerra en Medio Oriente y de su intensidad. Y también va a depender de cómo se reacciona en Perú, sobre todo, Petroperú, que es el gran importador de combustibles hoy día en el Perú y esto es lo que poca gente sabe.

Pero no tiene plata para importar y el sector privado le está comiendo el mercado, ¿verdad?

Así es. Entonces, de esas dos cosas dependerá si se abre o no el Fondo de Estabilización, que tiene muchos problemas. Mira, hay mucho carrusel, mucho contrabando, mucha corrupción. Entonces, hay que mirar bien eso antes de decidir abrir el Fondo de Estabilización que no tiene plata para pagar, entonces, ¿De dónde? Este fondo ha funcionado como un subsidio claro y raspado. Y no tiene sentido si esto va a seguir funcionando así.

Me refiero que Perú no tiene para reabrir el fondo y reorientar su objetivo.

No aconsejaría eso hoy día. Hay mucha corrupción, hay muchos intermediario, muchos mayorista que se enriquece. Yo no lo haría. Si de mí dependiera buscaría otra forma de ayudar al que menos tiene.

¿Tampoco entregar bonos?

Tampoco, con el COVID vimos que el gobierno no tiene la capacidad de direccionar los bonos. A gente amiga mía le llegaba bonos. Y la gente bien majadera le llega el bono y es incapaz de ir y devolverlo. Agarra y se lo usa. Mientras el gobierno no tenga la capacidad de dirigir a quién le llega, tampoco lo aconsejo. Por eso te digo, hay mucha corrupción y no me refiero solamente a que estén robando. Corrupción es cuando lo mal usan.

Jorge González Izquierdo