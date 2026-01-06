El 2026 se pinta un mejor año para nuevas y mayores inversiones en el sector minero, principalmente para el cobre, pero dependerá del contexto político generado por las elecciones generales que se desarrollarán en abril próximo.

Según un reporte del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, el sector tendrá un mayor impacto en la inversión que en la producción.

Así, estimó que la inversión en el 2025 habría crecido 15% y sumado $ 5.800 millones, impulsado por los precios más altos de los metales, “el nivel más alto desde el 2019 cuando se registró un pico de inversión asociado al inicio de construcción del megaproyecto Quellaveco”.

En tanto, para el 2026, Scotiabank estima que la inversión minera crecerá 10% y alcanzaría los $ 6.400 millones, superando los niveles pre pandemia y alcanzando máximos de una década.

Prospectos

Así, se estima que Zafranal es el proyecto cuprífero ubicado en Arequipa es el próximo en desarrollarse y demandará inversiones por $ 2,000 millones. Se estima que su construcción se iniciará este año. Se estima tendrá una producción de 128,000 toneladas de cobre y 35,000 onzas de oro anuales, que generarían 3,500 empleos directos.

Además, según el Ministerio de Energía y Minas, este año también se ha programado iniciar el proyecto Reposición Ferrobamba en Apurímac, iniciativa clave para hacer sostenible la mina Las Bambas (cobre). Se estima una inversión de más de $ 1,700 millones.

Otra empresa que apunta una mayor inversión es Antamina, que como parte de su plan de extensión de la vida operativa de la mina, inició un proceso para obtener el visto bueno de las autoridades. El proyecto busca optimizar la eficiencia del proceso productivo en el área de mina de cobre para mantenerla operativa hasta el 2036.

También está en cartera para este año es el proyecto de optimización de Cerro Verde, en Arequipa (produce cobre y molibdeno), con una inversión de $ 2,000 millones para extender su vida útil hasta el 2060, integrando tajos y ampliando la planta La Enlozada para tratar el 95% de las aguas residuales de la Ciudad Blanca.

En tanto, para el 2026, Anglo American proyecta invertir en Quellaveco (Moquegua) $ 850 millones (entre 2024-2026) enfocada en la optimización y ampliación de la planta concentradora, principalmente.