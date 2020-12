Por Javier Artica

El Congreso aprobó por insistencia la nueva ley de control previo de fusiones y concentraciones empresariales con algunas diferencias sobre la norma que se planteaba sacar originalmente y que fue observada por el Ejecutivo en noviembre pasado.

Uno de los cambios es que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) continuará a cargo del control de fusiones de las entidades financieras, pues en el anterior proyecto Indecopi iba a evaluar las operaciones.

Al respecto, Pierino Stucchi, socio senior del Estudio Muñiz, sostuvo que es positivo mantener a la SBS para otorgar las autorizaciones.

“En el caso particular del sistema financiero cuando hay una crisis nos obliga a que el experto sea el que analice una fusión o adquisición entre empresas financieras. Indecopi tiene su especialidad en asuntos de competencias y esa experiencia es valiosa, pero cuando están en juego los ahorros del público se tiene que tener una mirada de solvencia del sistema”, refirió.

Agregó que es una oportunidad para que la SBS, que tendrá esta función especial, fortalezca su unidad con profesionales expertos de trayectoria en asuntos de competencias.

“La competencia no solo corresponde a Indecopi, tiene que haber competencia en el sistema financiero, con lo cual una entidad que supervisa un sector es necesario que tenga expertos en ese rubro”, indicó.

Stucchi precisó que sería bueno que la SBS le pida un informe técnico confidencial a Indecopi sobre las competencias, para que así exista una colaboración entre entidades y también se evite las concentraciones de mercado.

Carlos Rojas, socio fundador de Capia, coincidió con esta propuesta para que el organismo público, que protege a los consumidores, pueda intervenir.

“Por un lado, me parece bien que la SBS sea quien vea el tema para que el mercado financiero siga funcionando sin ningún problema, pero Indecopi tiene que tener una opinión en el sentido que pueda intervenir si hay una excesiva concentración de mercado. Así que ambos tendrían que trabajar de la mano”, manifestó.

Añadió que esta situación se da porque la SBS no ha demostrado en los últimos años que estuvo del lado del consumidor, sino fue más proempresa.

“Se han dado transacciones que no se debieron de dar por la concentración y fueron aprobadas por la SBS. Eso le está haciendo daño al consumidor final”, argumentó el representante de Capia.

PANORAMA

Con respecto a las fusiones y adquisiciones entre empresas financieras que podrían darse para este 2021, Rojas estimó que es muy probable que se den entre las entidades financieras pequeñas.

“Se concretarían fusiones entre entidades, como cajas, financieras, pero no se hará mucho ruido, no me extrañaría que ‘cierren’ un par de operaciones”, acotó.

Mientras que Pierino Stucchi señaló que el panorama aún es incierto porque no se termina de absorber el efecto económico de la pandemia.

“Las empresas ahora mismo están mirando absorber algunas líneas de negocios que en otras manos no han sido eficientes, pero incorporándolos a su organización con una mayor escala podrían lograr esa eficiencia y supervivencia. Hay que ser muy cauto porque el sistema financiero se mueve rápido. Si superamos las dificultades de la segunda ola, se avizora una menor probabilidad de crisis”, manifestó.