El anuncio presidencial de un aumento del sueldo mínimo generó reacciones diferentes.

En su mensaje ante el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori dijo que se reactivará los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa.

Anunció que subirá el sueldo mínimo (de S/ 1,130 desde enero 2025) a S/1,300 y que esto beneficiaría a unos 600 mil personas.

Precisó que el incremento estará acompañado de un bono compensatorio, por única vez, para las mypes (micro y pequeñas empresas) porque se busca “ayudarlas a incorporar trabajadores a la formalidad” y afrontar responsablemente el mayor costo laboral.

“Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales. A la inversión nacional y extranjera le ofreceremos estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. Reduciremos las trabas innecesarias y devolveremos predictibilidad a las decisiones del Estado, porque cuando la inversión se multiplica, se crean empresas, se genera empleo y crece el país”, precisó.

Reacciones

Sobre el aumento del sueldo mínimo, el exviceministro de Economía Enzo Defillipi indicó que el discurso presidencial es bastante político, populista y contradictorio porque en discursos anteriores se señaló mandarán al Tribunal Constitucional leyes que ellos mismos aprobaron.

Dijo que aumentar el sueldo mínimo genera más subempleo (pocas horas o sueldos por debajo del mínimo).

Por su parte, el economista de Macroconsult Eduardo Jiménez señaló que “subirlo me parece una mala idea”, precisando que todos todos los gobiernos inauguran con una medida como el aumento del sueldo mínimo.

En tanto, el exministro de Economía Ismael Benavides dijo que subir el sueldo mínimo responde a una demanda para ajustarlo a la inflación, pero debe estar ligado con un aumento de la productividad.