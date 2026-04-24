La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) anunció que implementará un esquema de financiamiento a 60 años, considerado como una “perpetuidad”, para las microfinancieras como las cajas municipales con el objetivo de ampliar la capacidad de colocación de créditos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Según explicó a RPP, el presidente de Cofide, Jorge Velarde, la iniciativa busca resolver una de las principales limitaciones del sistema microfinanciero: el capital necesario para seguir creciendo bajo las exigencias regulatorias actuales.

En ese sentido, el funcionario precisó que la medida permitirá una inyección estimada de S/ 450 millones para que las microfinancieras puedan apalancarse (tomar deuda para invertir) hasta diez veces este monto, con lo que alcanzarían S/4.500 millones adicionales en créditos para mipymes.

Interesadas

Voceros de Cofide consultados por Correo indicaron que el esquema de financiamiento fue aprobado en el segundo directorio descentralizado, realizado recientemente en Arequipa.

“Su ejecución está sujeta a la participación de las cajas municipales, las que ya han manifestado su interés. Esperamos tener novedades en el corto plazo”, señalaron.

Velarde precisó a RPP que “se va ofrecer un producto para que las microfinancieras que califiquen puedan tener un financiamiento a perpetuidad, es decir a 60 años o más. Van a poder solicitar el soporte de Cofide a este larguísimo plazo en condiciones similares a los subordinados, pero con algunos ajustes por el mayor riesgo que supone ir a 60 años acompañando a la caja. Esto permite que sean muy sostenibles en el tiempo y evitar el riesgo de quiebra”.

Reactiva

Al respecto, explicó que el nuevo esquema de financiamiento “a perpetuidad” es la solución más potente que los programas como Reactiva e Impulso MyPerú que eran temporales, que ya concluyeron y ya no existen más.

“Se busca darle oportunidades (a las mipymes) de compartir riesgo y mejorar los términos de financiamiento porque ya no tiene que asumir todo el riesgo compartido con Cofide”, manifestó Velarde.

Además del financiamiento, Cofide continuará ofreciendo instrumentos como garantías de cartera, que permiten compartir el riesgo crediticio en proporciones de hasta 50%, y asistencia técnica para fortalecer capacidades en digitalización, desarrollo de productos financieros y gestión operativa.