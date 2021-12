Desde el viernes 31 de diciembre de 2021 rige la nueva banda de precios de GLP Envasado peruano, lo que debe impactar en el precio de venta al público del balón de gas de 10 kilos con una reducción de S/ 2.25 a nivel nacional, señaló este jueves el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu).

La nueva banda de precio de combustibles rige a partir del viernes 31 de diciembre de 2021 al jueves 27 de enero de 2022, según la publicación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

“Mañana viernes 31 de diciembre entra en vigor la nueva banda de precio del GLP Envasado peruano que se encuentra en el Fondo de Estabilización que redujo S/ 0.19 por kilo, equivalente a S/ 0.2242 por kilo, incluido impuesto, cuyo impacto en el precio de venta al público del balón de gas doméstico de 10 kilos es de S/ 2.25. Así deberá reflejar la baja completa a nivel nacional”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate.

“Instamos a productores, importadores y comercializadores en general de combustibles, a reducir el precio del balón de gas doméstico de 10 kilos en S/ 2.25 a partir del viernes 31 de diciembre, a nivel nacional, tal como corresponde de manera legal y legítima a las relaciones de consumo idóneas, es decir justas, equitativas y oportunas”, subrayó Plate.

Actualización de las Bandas de Precios de GLP Envasado Peruano

GLP envasado peruano (mezcla de propano y butano). La banda de precio del Gas Licuado de Petróleo Envasado Peruano (GLP – E) redujo el límite superior de S/ 3.16 a S/ 2.97 y el límite inferior de S/ 3.10 a S/ 2.91 por kilo, disminuyendo S/ 0.19 por kilo y cuya equivalencia es de S/ 0.2242 incluido impuesto. Así el precio de venta al público del balón de gas doméstico de 10 kilos debe bajar en S/ 2.25 a nivel nacional, a partir del viernes 31 de diciembre de 2021.

“Recomendamos a los consumidores y familias peruanas a no dejarse sorprender, la baja debe ser completa y efectiva desde mañana, es decir, viernes 31 de diciembre. Si los proveedores no cumplen con reducir el precio de venta al público completo y oportuno, denúncielos mediante del Libro de Reclamaciones y/o al Osinergmin por comunicación telefónica al 2193410 en Lima o la línea gratuita 080041800 desde provincias. No permitan abusos”, señaló Plate.

