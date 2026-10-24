El Niño es el principal motivo que llevó al Gobierno a lanzar un paquete de medidas fiscales contracíclicas (que implica aumentar el gasto público para evitar la caída de la economía) que incorporará unos 18,000 millones de soles al Presupuesto 2027.

De ese monto, 2,500 millones de soles se destinarán para la entrega de bonos a las familias vulnerables. Otros 2,000 millones serán para el mantenimiento de colegios, postas y carreteras.

Sin embargo, esa decisión ha generado posiciones de cautela entre entendidos de la gestión pública, como el exviceministro de Economía, Enzo Defillipi. Dijo a Correo que la única “acotación a la propuesta es que atender una emergencia no es por si sola una razón para volarse las reglas fiscales”.

Precisó que el Gobierno tiene un compromiso con la estabilidad fiscal y las futuras generaciones. “La inyección” de 18,000 millones de soles en el Presupuesto Público del 2027 hará que el déficit fiscal pase de 1.4% a 2.4% en 2027.

“Si por la emergencia se necesita gastar 18 mil millones de soles, no debe estar por encima del presupuesto porque se puede reasignar partidas de lo que no es urgente a lo que es urgente”, precisó.

Normal

En tanto, el director electo del Banco Central de Reserva (BCR), Juan José Marthans, dijo a este diario que no se está rompiendo la regla fiscal, que se está recalibrando frente a un shock de oferta no esperado y de gran magnitud.

“Aún con ello (impacto de El Niño) nuestros indicadores estarán por debajo de la media latinoamericana. El riesgo soberano no se afectará y menos se tendrá alguna observación de las calificadoras de riesgo. Se trata de anunciar la nueva trayectoria del déficit al 2031”, explicó.

Dijo que ello permitirá ser expansivo, aliviar el impacto de la desaceleración y pasar el ‘bache económico’.

“El tema es que la calidad del aparato público no permitirá una adecuada asignación de recursos. Nos hemos acostumbrado a solucionar parcialmente los problemas fiscales o auto engañarnos. Esperemos que la historia cambie de ahora en adelante”, anotó.