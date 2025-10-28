La petrolera brasileña Petrobras tenía operaciones de explotación de hidrocarburos en Perú, pero se retiró en el marco del un plan de desinversión por casi $ 10 mil millones para orientarse a otros mercados.

En 2014, Petrobras vendió todos sus activos a la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). “Petrobras es una de las empresas líderes del mundo en operaciones offshore”, precisó.

En Perú tenía el Lotes X (en Piura) y tenía el 100% de las operaciones. También el Lote 57 (entre Cusco, Junín y Ucayali) en el que tenía el 46% de participación, mientras que Repsol tenía el 54% restante.

Pero, la empresa brasileña ahora está interesada en negociar algunos convenios de evaluación técnica para exploración off shore (mar adentro), según adelantó a Correo el presidente de Perupetro, Pedro chira.

“Nosotros, en exploración, hoy tenemos convenio de evaluación técnica en el área del litoral entre Tumbes y Piura con Total Energies, con la compañía francesa. Ellos ya están en su segundo año y probablemente decidan pasar ya a contrato de exploración para negociar con nosotros. Esto se tiene que definir antes de fin de año”, comentó.

Señaló que también hay interés de otras empresas “como el mismo Chevron (que ya está inmersa en la Cuenca Trujillo, frente del litoral de la región La Libertad) que está interesada en otras áreas adicionales, en el sur, en tierra firme”.

Según Google, la Corporación Chevron es una de las mayores compañías de energía del mundo, especializada en petróleo y gas, con operaciones en más de 180 países.

Recursos

Pedro Chira refirió que Perupetro tiene identificado unos 54 bloques de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos, compuestos por 44 lotes en el zócalo continental y 10 lotes en el territorio continental.

“Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un cálculo inicial de potencial de recursos que podrían haber en esas zonas, en función de sus características. Esta es la oportunidad que tenemos para promover esas áreas y explorar”, precisó.

Explicó que en todas las cuencas hay bloques disponibles, “tenemos un estimado de recursos de 33 mil millones de barriles de petróleo y cuarenta 42 trillones de pies cúbicos de gas”.