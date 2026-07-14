Entre el 2021 y 2026 (hasta el 9 de julio de este año), el tiempo de permanencia en sus cargos de las as autoridades de Perupetro, Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Petroperú se redujo en comparación al período 2016 y 2020, repercutiendo negativamente en la petrolera estatal, que hoy está en un proceso de reestructuración de la mano de Proinversión.

Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE), con datos de las tres citadas entidades públicas, precisó que entre el 2016 y 2020 las autoridades registraron una vigencia de 25, 6 y 7 meses (Perupetro, Minem y Petroperú, respectivamente), mientras que entre el 2021 y 2026 fue de 6, 5 y 4 meses.

“Hay un deterioro institucional generalizado en el Estado y en las entidades públicas del sector hidrocarburos”, señaló Carlos Gallardo, gerente general del IPE.

Pérdidas y rescates

Refirió que desde el 2013, Petroperú ha recibido rescates financieros de parte del Estado que suman S/ 32,100 millones, siendo el último por $ 2,000 millones (crédito obtenido en una entidad privada, pero tiene garantía del Estado) y de los cuales $ 500 millones están siendo gestionados ante Proinversión, que administrará los ingresos y gastos de la empresa.

La petrolera, actualmente, tiene pasivos (deudas) por $ 7,800 millones, los que suman cuatro veces su patrimonio (conjunto de bienes, derechos y obligaciones).

El principal activo de la petrolera es la refinería de Talara, por la que ha tomado grandes deudas, pero actualmente está operando por debajo de su capacidad, se estima en unos 45 mil barriles de crudo, cuando puede refinar hasta 95 mil barriles.

Desde marzo a la fecha, como consecuencia de la crisis del petróleo por la guerra en Medio Oriente, ha obtenido un buen margen de refinación (unos $ 40 por barril), que le ha permitido hacer caja a la petrolera.