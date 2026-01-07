Los operadores de los lotes petroleros en la costa norte del país que vendieron crudo a Petroperú para su procesamiento en la refinería de Talara atraviesan una crítica situación financiera por la falta de pago.

En carta dirigida al presidente José Jerí piden su intermediación para que les paguen la deuda acumulada ya vencidas, que superan los $ 120 millones, en el más breve plazo para inyectar liquidez a sus operaciones.

Los operadores, tras recordar al mandatario que le escribieron por el mismo motivo el 2 de diciembre y, habiéndose publicado la norma para reestructurar a Petroperú, que no da solución a su problema, reiteran su pedido de pago.

Consecuencias

Indican en la carta que la falta de pago no les permite honrar compromisos con sus trabajadores, proveedores, acreedores y otros cientos de empresas medianas y pequeñas de la zona de Talara, es decir, se ha generado la ruptura de la cadena de pagos.

Todo, según señalan, afectan a las familias de más de 15 mil trabajadores que dependen de esa actividad económica y ponen en riesgo los planes de inversión en exploración y explotación.

Además, se pone en riesgo el pago de las regalías y por tanto, la vigencia de los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

“Como es evidente, la crisis que atraviesa Petroperú tiene la capacidad de arrastrar a toda la industria del petróleo del noroeste peruano, poniendo en riesgo el abastecimiento de combustible a nivel nacional y miles de puestos de trabajo”, anotan.

Terceros

Los productores petroleros piden al Gobierno (entiéndase Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, y al Ministerio de Energía y Minas, Minem) asegurar flujos para la deuda por vencer derivada del suministro de crudo a favor de Petroperú.

Además, solicitan acceso al ducto, tanques y terminal de la empresa para almacenar el crudo y eventualmente venderlo a terceros, en tanto Petroperú no recupera su capacidad de pago. “Este acuerdo se materializaría a través de Contratos para la Recepción, Almacenamiento y Despacho, en condiciones y tarifas de mercado”, agrega.

Por ello, piden que intervenga el Poder Ejecutivo de forma urgente para que Petroperú cumpla con sus obligaciones de pago y se establezca un mecanismo claro, inmediato, transparente y sostenible que evite la recurrencia de esa situación en el futuro y garantice la predictibilidad que requieren las operaciones de hidrocarburos, porque el contexto actual excede sus capacidades técnicas y financieras que ponen en peligro la viabilidad de toda la cadena productiva del noroeste.