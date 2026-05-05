El Gobierno de José Balcázar puso un tercer presidente en Petroperú: Edmundo Lizarzaburu Bolaños, como director independiente. Reemplaza a Róger Arévalo (marzo 2026), quien tomó la posta de Edgar Zamalloa (febrero 2026), quien solo tuvo tres semanas de ⁠gestión.

Pero el directorio, además de la presidencia, solo tuvo un cambio: Carlos Villalobos renunció como director y en su reemplazo ingresó Berthin Gómez.

También se designó a un miembro adicional, un director suplente, Luis Camino (representante de los trabajadores).

Pero, se sabe que se mantiene la plana gerencial (la que dirige, organiza, planifica y controla los recursos de la empresa), la que es responsable de la marcha de la empresa.

Al respecto, el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez, indicó a Correo que las gerencias siguen igual, con la misma gente que no está dando resultados positivos a la empresa.

Es decir, Gustavo Villa Mora sigue como gerente general (e), desde el 21 de febrero último, cuando reemplazo Rita López, quien había asumido el proceso de reestructuración empresarial de Petroperú, pero fue la primera en ser cambiada por la gestión de Balcázar.

Vásquez señaló que es posible que Balcázar quiera justificar el rescate financiero de Petroperú con el argumento de un nuevo directorio.

Petición

El cambio de mando en Petroperú fue acordado por la Junta de Accionistas de la empresa, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La semana pasada, el ex presidente de la estatal, Róger Arévalo, a su salida del Congreso demandó la entrega de $ 2,000 millones adicionales para evitar paralizar las operaciones de las refinerías de Talara y de Conchán.

Inclusive, manifestó que de no recibir los $ 2,000 millones se generaría una crisis en el mercado de combustibles desde inicios de mayo.

En ese sentido, el ex viceministro de Economía, Enzo Defilippi, dijo a este diario que es más barato subsidiar los combustibles en zonas donde Petroperú es único distribuidor que entregar tanto dinero a la empresa.

La demanda de Arévalo fue tomada como un chantaje por algunas personalidades, entre ellas el ex titular del Minem, Carlos Herrera Descalzi.

Sin embargo, Balcázar aceptó el pedido, condicionando un cambio en el directorio de la empresa, pero no de la plana gerencial.