El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, participó en el panel “Cómo destrabar el techo de crecimiento de América Latina”, organizado por el Foro Económico Mundial en el marco de su reunión anual en Davos, Suiza.

En su intervención, Velarde destacó la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional como pilares del crecimiento sostenido, así como la mejora de los servicios públicos y la inversión en educación como estrategia de desarrollo de largo plazo.

Señaló que el crecimiento económico de Perú no ha sido tan malo, pese a la inestabilidad política, considerando que ha tenido nueve presidentes (entre el 2006, Alan García) y el 2026 (José Jerí), además de un tipo de cambio (valor del sol frente al dólar) casi estable (variando apenas 1% un día para corregirse al siguiente) y un buen rendimiento de los bonos.

“Hoy gozamos de una estabilidad mucho mayor que en las décadas pasadas gracias a la independencia de nuestras instituciones”, afirmó.

Agregó que el nivel de incertidumbre en el Perú no es muy distinto al de otros países.

Así, también se refirió a la predictibilidad de las reglas de juego en Perú frente a las de las economías avanzadas porque, actualmente, un productor de EE.UU. enfrenta gran incertidumbre sobre qué aranceles pagará por sus insumos o productos importados.

Independencia

Velarde agregó que la inestabilidad macroeconómica, reflejada en altos déficits fiscales e inflación, ha sido uno de los factores detrás del menor crecimiento de América Latina frente a Asia, subrayando que invertir en educación y fortalecer las instituciones es clave para lograr prosperidad.

Al respecto, Velarde refirió que la independencia de los bancos centrales ha sido clave para preservar la estabilidad macroeconómica en la región.

Durante la sesión en la que intervino el presidente del BCRP también se analizaron los efectos de las tensiones geoeconómicas globales y la competencia entre potencias por ampliar su influencia en América Latina.