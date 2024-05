El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, consideró que es “realmente penoso estar discutiendo” con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.

Como se recuerda, días atrás el titular del BCRP, en su presentación en el Simposio XV Encuentro Internacional de Minería, dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que dirige José Arista, estaría perdiendo el manejo técnico de su sector respecto a una serie de leyes que promovió el Congreso este año.

Ante ello, el ministro José Arista lo exhortó a ser más proactivo en la reducción de la tasa de interés de referencia y luego se refirió a la inflación estimada entre el 2% y el 2,2%, hecha por Julio Velarde para fines de 2024, indicando: “si lo dice Julio, habrá que creerle; ojalá no se equivoque tanto como el año pasado”.

Ahora, durante el evento Summit 2024 organizado por diario El Comercio, Julio Velarde trató de poner paños fríos al incidente de la semana pasada y señaló que no ha tenido ningún enfrentamiento con el titular del MEF.

“Aprovecho para responder algunos comentarios en la prensa que han salido esta última semana. No he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro. No creo que se vea bien ”.

Tasa de interés

A propósito del pedido del ministro José Arista para reducir la tasa de interés del BCRP, este jueves 30 de mayo, Julio Velarde sostuvo que la tasa de interés no define el crecimiento.

“Sería muy fácil creer que se puede crecer bajando la tasa de interés. En este momento la tasa de Perú es bastante baja, incluso por debajo de Japón, Canadá o EE.UU. Como respuesta a la inflación, los países subieron su tasa de interés monetaria. Dentro de la región el país que subió menos fue Perú, los demás como México, Colombia, Chile y Brasil llegaron a dos dígitos”, precisó el titular del BCRP.

“La tasa de interés de Perú frente al resto de América Latina ha sido la más baja desde el Covid-19 que llegamos a 0% o 0,25%”, aseveró.

Anteriormente, Juan José Marthans, director de Economía en PAD- Escuela de Dirección (Universidad de Piura) y extitular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), señaló que las tasas de referencia (TIR) de Perú son una de las más bajas de la región.

Cambio de ministros

De otro lado, el presidente del BCRP se refirió que a la relación entre los constantes cambios de ministros y la inestabilidad. “Yo desde que soy el presidente del Banco Central tengo como 20 ministros de Economía y es bastante inusual. En los países es normal que entre un ministro y dure un Gobierno” , dijo.

“Acá cambiamos en una frecuencia inusitada”, respondió al referir “hemos creído la frase de Chirinos Soto, ‘lo ministros son fusibles’ cuando lo sensato es que, si tienes un ministro bueno, dure un periodo”.

