Luego de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchas familias enfrentan el reto de retomar el control de sus finanzas.

Los gastos extraordinarios propios de estas fechas pueden generar desequilibrios en el presupuesto del hogar, por lo que resulta fundamental reorganizar los ingresos y gastos para tener una mayor tranquilidad financiera durante todo el año.

IMPORTANTE

Además de reorganizar el presupuesto, es recomendable evitar nuevas deudas innecesarias, planificar las compras futuras y establecer metas claras de ahorro, como la creación de un fondo de emergencia. Estas acciones contribuyen a fortalecer la salud financiera del hogar y a construir una relación más responsable con el dinero.

“El presupuesto no debe verse como una limitación, sino como una herramienta que brinda control y seguridad financiera. Ajustarlo y revisarlo constantemente permite anticiparse a imprevistos y mantener el equilibrio económico”, señala Andrés Uribe, director de la Unidad de Vida – Ahorro e Inversión de MapfrePerú.

Especialista de MapfrePerú brinda consejos financieros para tener seguridad financiera durante todo el año:

CLAVES PARA REORGANIZAR SU PRESUPUESTO FAMILIAR

Define sus ingresos. Además de identificar ingresos variables, considera proyectas los ingresos futuros y evalúa si puedes destinar parte de ellos a instrumentos financieros que generen rentabilidad.

Prioriza gastos. Clasifica tus gastos en categorías para visualizar donde puedes ajustar tu presupuesto. Reducir gastos innecesarios libera recursos para ahorro e inversión.

Ahorra. Un seguro de ahorro es una alternativa que no solo protege a tu familia, sino también ayuda a generar capital a largo plazo. Es una herramienta que combina seguridad y crecimiento financiero.

Seguimiento. Revisa tu presupuesto mensualmente y ajusta según cambios en ingresos o gastos. Aprovecha herramientas digitales, tanto del banco como terceras, para monitorear tu avance y el control de tus gastos.