En febrero muchas personas se preparan para la convivencia, a puertas de San Valentín y el día del amor y la amistad. Por ello, Properati, portal de asesoría inmobiliaria, realizó análisis enfocado en todas las personas que buscan un nuevo hogar, ya sea para dar el gran paso e irse a vivir en pareja o con amigos.

El estudio de Properati tomó en cuenta, como eje principal, el número de habitaciones (de una a tres) y el precio de renta promedio que registra cada distrito de Lima Metropolitana para vivir en pareja o entre tres personas.

Las personas que se encuentran en el proceso de búsqueda de un inmueble, toman en cuenta dos características principales de la propiedad: precio y metros cuadrados (m²).

Estas son variables relacionadas entre sí; es decir, mayor precio - más grande. No obstante, cuando consideramos compartir un inmueble sea con amigos o pareja, el escenario cambia.

Por ejemplo, si se está buscando una vivienda de tres habitaciones, en Lima Centro, Santiago de Surco ofrece en promedio 115 m² de superficie y un valor por persona de US$ 488 (renta al mes), si es una pareja, o US$ 326 si es entre tres personas.

En cambio, si comparamos con Miraflores y San Borja que se sitúan en la misma zona de la ciudad, el precio asciende en promedio US$ 723 o US$ 512 en pareja y entre US$ 482 y US$ 341 si es entre tres personas, ofreciendo casi la misma cantidad de metros cuadrados por departamento.

Sí el objetivo es un inmueble de dos habitaciones, en Lima Moderna, el distrito de La Molina, presenta un ticket promedio más económico que sectores con inmuebles de similares características.

Por 83 m², una persona puede pagar US$ 281 en pareja o US$ 188 con roommates. Esta cifra es más accesible de lo que cuesta alquilar un inmueble en Miraflores, Surco o San Borja.

Por otro lado, en Lima Sur, el distrito de Villa María del Triunfo, registra tickets más bajos que el promedio: por una vivienda de 85 m², en pareja, se pagaría un total de US$ 132 y entre tres personas un aproximado de US$ 88.

En cuanto a inmuebles de una habitación, especialmente para parejas o dos amigos que deseen probar la convivencia a partir de este San Valentín, además de los distritos de San Martín de Porres en Lima Este y San Juan de Lurigancho en Lima Norte, que presentan alquileres mensuales cercanos a los US$ 100 por persona, destacan Surco, Magdalena del Mar y Lince con precios alrededor de los US$ 260 por un departamento de 50 m².