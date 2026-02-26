La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) lanzó la Hoja de Ruta, para impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas con el propósito de acentuar la competencia entre las entidades del sistema financiero, aquellas que están reguladas.

Al respecto, el titular de la SBS, Sergio Espinosa, precisó que las Finanzas Abiertas (Open Finance) permiten a los usuarios compartir su información financiera (de calificación de riesgo, principalmente), de forma segura, estandarizada y con su consentimiento expreso, con la entidad financiera (empresas financieras, de seguro y de pensiones) que pueda ofrecer mejores condiciones.

“Compartir información, de forma voluntaria, abarata los costos de evaluar el riesgo de la persona que quiere acceder a un crédito, principalmente. Es decir, en función del riesgo se aplica la tasa de interés”, precisó.

Explicó que Finanzas Abiertas permite compartir información que ya existe mediante un click en el celular, lo que elimina el costo de buscar certificados y una serie de documentos, que toma tiempo y demanda recursos.

Hipotecario

Espinosa hizo referencia de un caso en Chile, donde ya está en vigencia las Finanzas Abiertas, en la que un conocido suyo apeló a este sistema y consiguió un crédito hipotecario con una tasa menor en 1.25%.

Sobre la aplicación del referido sistema en el Perú, explicó que implica un proceso que se iniciará este año con la definición del marco regulatorio y las condiciones en las que que funcionará.

Pero precisó que la aplicación del sistema está sujeto a la capacidad de cada una de las entidades financieras para responder a las exigencias que implica poner en funcionamiento las Finanzas Abiertas.

Manifestó que los primeros en aplicar el sistema serán las entidades financieras más grandes y, gradualmente, se incorporarán las de menor tamaño, según vayan desarrollando sus capacidades para atender convenientemente a la demanda de sus clientes.

En ese sentido, adelantó que hay una caja interesada en participar bajo las condiciones del sistema Finanzas Abiertas.