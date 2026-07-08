Para fortalecer la gestión del riesgo de crédito en el sistema cooperativo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de reglamento para la administración del riesgo de sobreendeudamiento de los socios deudores minoristas de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac).

En un comunicado, el ente regulador precisó que la supervisión que realiza al sistema cooperativo ha identificado prácticas heterogéneas en la evaluación crediticia, así como el uso de distintas metodologías para estimar la capacidad real de pago de los socios.

En ese contexto, prosiguió, resulta necesario tener un marco normativo que promueva una incorporación responsable de los socios al sistema cooperativo y un crecimiento sano de las colocaciones, teniendo como criterio central la evaluación de su capacidad de pago.

Responsabilidad

En esa línea, la SBS señaló que se propone responsabilidades para el Consejo de Administración y la Gerencia General, así como funciones específicas para el Comité de Riesgos, la Unidad de Riesgos y la Unidad de Auditoría Interna.

Refirió que si bien el proyecto de reglamento propone estándares mínimos para la evaluación crediticia, la idea central es proveer un reporte que sea una herramienta de gestión (tablero de control) de las Coopac para su uso en la medición, monitoreo, y seguimiento del riesgo de sobreendeudamiento de los socios minoristas.

En ese sentido, informó que desarrollará desde este mes una serie de talleres prácticos, presenciales y virtuales, para capacitar en la elaboración e implementación de esta herramienta.

El proyecto está publicado en el portal institucional de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos) y estará disponible hasta el próximo 7 de agosto para recibir comentarios y sugerencias de la industria y del público en general.