Entre el 2019 y el 2024, el número de adultos que tiene alguna cuenta o billetera móvil en el sistema financiero aumentó de 42% a 63% en la región Junín, ubicándose muy cerca del promedio nacional (67%), informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Además, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, el 36% de los adultos mantiene un crédito en el sistema financiero, lo cual la ubica ligeramente por encima del promedio nacional (35 %).

Así lo precisó el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa Chiroque, durante una reunión con la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Crediplata, espacios que se enmarcan en la estrategia de trabajo de la SBS para fomentar la coordinación, contribuir en el fortalecimiento de su gestión y así seguir impulsando la inclusión de más peruanos en el sistema financiero.

“Las cooperativas cumplen y deben seguir cumpliendo un rol muy importante en la inclusión financiera, principalmente en aquellos lugares donde no llegan otras entidades. Por eso, creemos que la relación entre las cooperativas y la SBS se debe construir de manera distinta, con un plan de trabajo que incluye el diálogo permanente para conocer sus necesidades y perspectivas.”, señaló Espinosa.

Educación financiera

En ese sentido, la SBS realizó una jornada de capacitación denominada “Finanzas para el Socio Cooperativo: Fortaleciendo la Educación Cooperativa”, como parte de las acciones que desarrolla para consolidar una gestión adecuada de las Coopac.

Ello, porque las Cooac contribuyen con la inclusión financiera nacional, ofreciendo productos y servicios financieros adaptados a las necesidades de diversos sectores de la población.

Esa actividad estuvo dirigida a más de 70 socios cooperativistas de Huancavelica, Junin y Pasco, a quienes se capacitó sobre educación financiera, servicios al ciudadano y el funcionamiento del sistema cooperativo, con temas como innovación tecnológica, rol de la auditoría interna, central de riesgos y buenas prácticas en la gestión de riesgo de sobreendeudamiento, evaluación de riesgo de crédito y servicios al ciudadano SBS.