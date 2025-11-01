La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que el lavado de activos vinculado a delitos ambientales como minería y tala ilegal, y tráfico de fauna silvestre, está en aumento en el país.

En el marco de la Semana de Prevención de Lavado de Activos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad dependiente de la SBS, señaló que en los últimos diez años ha recibido más de 5,700 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculadas a la minería ilegal, por $ 22,800 millones. “Este delito se ubica como el tercero más reportado por cantidad y el segundo por monto de operaciones sospechosas”, señaló.

Además, entre enero de 2015 y septiembre de 2025, la UIF recibió 63 REPOS sobre tala ilegal, por $ 136 millones, y 31 reportes por tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, por casi $ 5 millones.

Trazabilidad

El analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF, Diego Ulloa, explicó que, si bien la entidad no persigue los delitos directamente, sí desarrolla tipologías para detectarlos, comparando el valor de las exportaciones con las transferencias del exterior; los consignatarios de exportaciones con los ordenantes de transferencias, y el perfil económico de las empresas involucradas, entre otros indicadores.

Advirtió que la principal dificultad para identificar el origen ilícito de los productos o especímenes es que muchos de ellos se exportan de forma. “Si vamos a un puerto, una frontera o un aeropuerto, estos productos se van con papeles. Es difícil poder determinar el origen ilícito”, señaló.

La UIF también alertó que una señal de riesgo es el uso excesivo de dinero en efectivo para adquirir bienes como inmuebles o vehículos, a menudo mediante testaferros.