En el marco de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de norma que incorpora nuevos mecanismos de aportes de los actuales y futuros afiliados de las AFP como billeteras digitales, aplicativos móviles y otros dispositivos innovadores.

Además, según la SBS, permitirá establecer estándares de protección y resguardo de los aportes previsionales, es decir, serán acreditados efectivamente en sus cuentas individuales y mejorar sus niveles de acumulación de recursos y pensión.

Las empresas administradoras de fondos suscribirán convenios con instituciones intermediarias que garanticen el cumplimiento de las condiciones de gestión de aportes y de su seguridad y disponibilidad, en línea con la implementación de la Plataforma de Acceso al Sistema Integrado Previsional Peruano (SIPP).

Voluntarios

Al respecto, Elio Sánchez, ex funcionario de la SBS y profesor de la Universidad del Pacífico, precisó que la norma propone para el aporte obligatorio (hay dos AFP que ya lo aplican, pero para los aportes voluntarios), que lo hacen las empresas respecto de los trabajadores en planilla.

Indicó a RPP que esa opción podría animar a pequeños empresarios a formalizarse porque son las que tienen el mayor número de trabajadores independientes.

Dijo que el aporte mediante billeteras digitales dará oportunidad a los afiliados que agotaron sus fondos de hacer aportes voluntarios y ahorrar para tener un mayor fondo.

Desde el 1 de junio de 2027, todo ciudadano que cumpla 18 años y los que tengan hasta 55 años, deberá afiliarse obligatoriamente al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP).