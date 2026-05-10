El problema de la minería ilegal es el marco legal existente, que no termina su proceso de formalización mediante el Reinfo, señala el titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa. En entrevista con Correo, destacó el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el objetivo de combatir la minería ilegal, que hoy mueve más dinero que el narcotráfico.

¿Es determinante la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la trazabilidad de la minería ilegal?

Hay una coordinación bastante estrecha con la Policía Nacional y con el Ministerio Público. El tema de la minería ilegal en concreto es un tema del marco legal que todos lo conocemos. El proceso de formalización que no culmina, que se prolonga. Diría que hay muy buena coordinación, especialmente con la Policía Nacional. Se han desarrollado canales de intercambio de información muy interesantes que han dado resultado para algunos casos.

¿Es mínimo el resultado contra la minería ilegal?

Lo que pasa es que, como le digo, la minería ilegal es un tema muy particular porque si bien es cierto desde el 2012 se tipificó como delito a la minería ilegal, en la práctica también se inició un proceso de formalización que tendría que haber durado cierto tiempo y hasta ahora no termina. Esto creó la figura que todos conocemos: el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) que se sigue prorrogando, generando mucha dificultad para definir, desde el punto de vista legal, qué cosa es un minero ilegal. Esto genera dificultad a la hora de perseguir la actividad desde el punto de vista policial o fiscal.

Mueve millones...

Sí, mueve fuertes sumas. Desde hace un tiempo en Perú, viendo información relacionada, la minería ilegal produce más dinero que el tráfico ilícito de drogas, lo ha superado. Es una data que aparece de todos los informes que recibimos.

De otro lado, ¿se sabe del ingreso de nuevos actores al sistema financiero?

Tenemos más de diez solicitudes en trámite de nuevas licencias. Uno es Revolut (neobanco y empresa de tecnología financiera británico que funciona 100% digital mediante una aplicación móvil), que permitirá una mayor competencia. Hay otro banco y una financiera también. Hay solicitudes de autorización para empresas emisoras de dinero electrónico, para empresas de préstamo de dinero y tres solicitudes para empresas de seguros. Algunos entran para dedicarse a productos muy específicos, como atender solo a los corporativos, solo a empresas grandes, no va a prestar a personas. Revolut se enfocará al público masivo, de consumo, sí tendrá un efecto en ese tipo de mercado. Cuando un banco obtiene licencia para hacer muchas cosas, no siempre hace de todo.

Cofide anunció que se facilitarán créditos a 60 años...

Me parece una excelente noticia. Es algo que veníamos conversando con la Federación de Cajas Municipales y con Cofide, pero había que hacer ajustes en la regulación para mover créditos subordinados, que se computarán como capital de primer nivel, para que Cofide compre los bonos que emitirán las cajas a fin de tener fondos para atender créditos, principalmente a las mypes. Como Cofide asume el riesgo, establecerá algunas condiciones a las cajas, como la clasificación de riesgo o gobiernos corporativos, para entregar créditos. Dependerá de las microfinancieras cómo y a quien prestarán los recursos que obtengan (con los bonos).

Las cajas conocen mejor a sus clientes, ¿podrán ampliar su cobertura de atención?

Es lo que se quiere. Las cajas tienen una especialidad en el tipo de cliente con el que trabaja. Es cierto que no solo atienden en sus regiones sino que se han extendido a otras, pero tienen un elemento de identificación regional y de conocimiento de sus clientes que les permite llegar más directamente a ellos. Que más mypes puedan financiarse dependerá del análisis de riesgo de cada una de las microfinancieras y de cada uno de los créditos que entreguen.