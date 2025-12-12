Según el Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe tuvo una recuperación moderada del empleo.

Advierte que ese avance se da en un contexto marcado por una persistente informalidad y desigualdad en medio de transformaciones del mundo del trabajo.

El informe señala que el desempeño de las mujeres en el mercado laboral fue más positivo que el de los hombres, pero el avance es insuficiente. La desocupación en las mujeres supera en dos puntos porcentuales la de los hombres.

Pero, los jóvenes (15 a 24 años) registran una tasa de desocupación casi tres veces la de los adultos. La incidencia de la informalidad entre jóvenes (56 %) es mayor que entre adultos (43 %).

Desocupación

En la primera mitad de 2025 “la tasa de participación laboral promedio en la región fue cerca del 63 %, la tasa de ocupación alcanzó casi el 60% y la tasa de desocupación continuó su tendencia descendente y se ubicó alrededor del 6 %, una de las más bajas de los últimos 15 años”.

Es decir, la cantidad de personas que están activamente trabajando o buscando empleo se mantiene estable frente al 2024.

“Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección. La OIT sigue comprometida con acompañar a los países en este camino, en un mundo laboral que cambia rápidamente”, afirmó Ana Virginia Moreira Gomes, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Expectativa

En tanto, según la “Encuesta de Expectativas de Empleo” de ManpowerGroup Perú, se fortalece el optimismo de los empleadores peruanos para las contrataciones de profesionales para el 2026.

Así, proyecta que el 38% de empresas a nivel país tiene planeado aumentar sus planillas para los meses de enero, febrero y marzo del 2026. Solo el 17% indica que reducirá sus planillas.

Pero, hay una Tendencia Neta de Empleo de +18% para el primer trimestre del 2026, disminuyendo en 3 puntos porcentuales frente a igual periodo del 2025, y 7% con relación al trimestre anterior.

La investigación de ManpowerGroup encuestó a 525 empleadores en nueve sectores económicos y de ocho regiones del Perú.

“El ánimo de los empleadores peruanos sigue optimista, pero con cierta cautela para lo que viene el 2026, tiempo de cambios políticos cuando se define la continuidad de proyectos que impactan en la generación de empleo. Las empresas están atentas a los ciclos macroeconómicos, y todo apunta a que las industrias claves del país se mantengan firmes en sus inversiones, lo que contribuiría a dinamizar el mercado laboral”, sostuvo Daniel Galdos, director comercial de ManpowerGroup Perú.