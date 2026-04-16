El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, oficializando la eliminación de los aportes obligatorios a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para trabajadores independientes.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 061-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de adecuar el reglamento a las disposiciones de la Ley N.º 32445, que autoriza el retiro extraordinario de fondos previsionales hasta por 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Aportes previsionales serán voluntarios

Con esta modificación, los trabajadores independientes ya no estarán obligados a realizar aportes previsionales, tal como estaba previsto en el reglamento emitido en septiembre de 2025.

En ese entonces, el Ejecutivo había dispuesto que los independientes deberían aportar obligatoriamente a las AFP o a la ONP a partir del año 2028. Sin embargo, la posterior aprobación de la Ley N.º 32445 eliminó esta obligación.

El nuevo decreto supremo precisa que los aportes previsionales podrán realizarse de manera voluntaria, permitiendo a los trabajadores independientes decidir si aportan o no a un sistema de pensiones.

Actualización del reglamento previsional

La modificación normativa busca armonizar el reglamento del sistema previsional con la legislación vigente sobre retiros extraordinarios de fondos previsionales.

Asimismo, la norma señala que su contenido será publicado en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en los portales institucionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), para facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Esta medida forma parte del proceso de actualización del sistema previsional peruano y busca adecuar la normativa a los cambios recientes aprobados por el Congreso y el Poder Ejecutivo.