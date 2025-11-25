El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará desde el 7 de diciembre el cobro de la TUUA de Transferencia, una tarifa ratificada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) que se aplicará únicamente a los pasajeros con conexión internacional (INT-INT).

El monto definitivo será de US$ 11,86 por viajero, incluido IGV, y responde a lo establecido en el Contrato de Concesión y su Adenda 6. LAP señaló que esta medida busca cubrir los servicios brindados a quienes utilizan Lima como punto de escala.

Debido a que las aerolíneas no incorporaron la tarifa en los boletos, LAP dispuso tres mecanismos de cobro : una plataforma online para pagos anticipados, agentes aeroportuarios con POS móviles en las zonas de conexión y módulos presenciales exclusivos dentro del aeropuerto.

El cobro para conexiones nacionales (DOM-DOM), cuya tarifa asciende a US$ 7,46, permanece suspendido mientras LAP negocia con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar una eventual modificación contractual.

LAP pidió a las aerolíneas informar con anticipación a sus pasajeros para evitar confusiones. Sin embargo, el anuncio generó críticas del sector aerocomercial. Carlos Gutiérrez, gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), advirtió que la nueva TUUA encarecerá los viajes internacionales y podría desincentivar rutas que pasan por Lima, especialmente entre familias y pasajeros de turismo vacacional , quienes podrían optar por alternativas más económicas vía otros aeropuertos de la región.

Gremios del sector turismo y aviación alertaron que la tarifa puede afectar la competitividad del país frente a otros hubs regionales. Solicitaron al Ejecutivo revisar de manera urgente la decisión y coordinar con el concesionario la suspensión temporal del cobro, mientras se realiza una evaluación técnica y estratégica. Sostienen que mantener reglas claras y previsibles es clave para proteger la inversión privada y evitar un impacto negativo en la experiencia de los pasajeros y en la imagen del país.