Con una muestra de fe colectiva, miles de feligreses se congregaron la mañana de este jueves en el distrito de Paucarpata para recibir a la Virgen de Chapi, en el Bicentenario del distrito de Paucarpata en Arequipa. Desde tempranas horas de la mañana, familias enteras llegaron al Pueblo Tradicional para ser parte de la procesión de la sagrada imagen, traída desde su santuario en Polobaya, renovando así una devoción que traspasa generaciones.

La jornada religiosa inició a las 7:00 a. m. con una solemne procesión que partió desde la parroquia de Santa Ana. Durante el recorrido, los fieles caminaron con imágenes, flores, velas encendidas y oraciones, clamando por salud, trabajo y, especialmente, por la paz y seguridad del país.

En homenaje al Bicentenario de Paucapata, también se celebró una misa Te Deum en la plaza principal, con presencia de autoridades y vecinos. Durante la homilía, se resaltó el papel de la Virgen como guía espiritual en tiempos difíciles y como símbolo de unidad para los arequipeños.

El alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, aprovechó la ocasión para anunciar un convenio con la Municipalidad Provincial de Arequipa que permitirá intervenir las principales vías del distrito, las cuales están en mal estado, tales como Progreso, Santa Ana e Independencia.

