Las intensas precipitaciones que se registran en Arequipa desde el 13 de febrero no responden al patrón habitual de lluvias de verano provenientes de la cordillera de los Andes. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el fenómeno tiene su origen en el calentamiento del mar en la zona sur del país, asociado al fenómeno El Niño Costero.

El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, explicó que el incremento de la temperatura superficial del mar frente a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna generó un cambio en el patrón de lluvias, alterando las condiciones atmosféricas tradicionales de esta temporada.

En la reunión de Gestión de Riesgos realizada esta mañana en la Municipalidad Provincial de Arequipa, el especialista detalló que lo ocurrido en los últimos siete días está directamente relacionado con el fenómeno de El Niño Costero. Es así que el 13, 19 y otras fechas de febrero se han registrado tormentas eléctricas y hasta granizo asociadas a este calentamiento anómalo del mar.

LLUVIAS TORRENCIALES

En distritos como Paucarpata, Chiguata, Cayma, Cerro Colorado, Yura se registraron lluvias torrenciales que alcanzaron hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Esta intensidad provocó la activación de quebradas y, como consecuencia, inundaciones en diversas viviendas.

El especialista detalló que las precipitaciones del 24 de febrero tuvieron una característica distinta. A diferencia de otros eventos, no se originaron en las faldas del volcán Chachani, sino que se produjeron directamente sobre la zona urbana. Esto explica que, aunque los acumulados no fueron tan elevados, sí se activaron las quebradas como Chullo en el distrito de Yanahuara.

PRONÓSTICOS PARA LOS SIGUIENTES DÍAS

El Senamhi advirtió que las lluvias moderadas continuarán hoy y en los siguientes días, lo que mantiene el riesgo de nuevos desbordes de quebradas e inundaciones. Sin embargo, a partir del 28 de febrero se prevé una disminución progresiva de las precipitaciones.

Mientras tanto, se recomienda mantener las medidas de prevención, debido a que las precipitaciones pluviales continuarían causando más daños y afectaciones.

