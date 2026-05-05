Las víctimas de accidentes de tránsito provocados por vehículos que se dan a la fuga pueden acceder a apoyo económico del Estado a través del Fondo de Compensación del SOAT y CAT, un mecanismo que cubre gastos médicos, sepelio e indemnizaciones.

El beneficio está dirigido a personas afectadas por accidentes en los que el vehículo responsable no ha sido identificado. Para iniciar el trámite, los afectados o sus familiares deben registrar el caso en el formulario virtual habilitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Este fondo permite cubrir diferentes gastos. En el caso de atención médica, incluye desde la asistencia de emergencia hasta tratamientos, cirugías, medicamentos y rehabilitación, con una cobertura de hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 27 mil 500 soles. También contempla gastos de sepelio hasta una UIT, equivalente a 5 mil 500 soles y el pago de indemnizaciones en casos de incapacidad temporal, invalidez permanente o fallecimiento de la víctima hasta por 4 UIT (22 mil soles).

Por ejemplo, si una persona queda con lesiones que le impiden trabajar de manera temporal, puede recibir una compensación económica diaria. Si las secuelas son permanentes, la indemnización puede llegar hasta cuatro UIT. En caso de fallecimiento, los familiares directos pueden acceder a un monto similar.

Sin embargo, hay un plazo clave: estos beneficios deben solicitarse dentro del año siguiente al accidente o desde que el establecimiento de salud informe a la víctima o sus familiares sobre este derecho.

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL FONDO

Para acceder al reembolso, es necesario presentar documentos básicos como la denuncia policial, el DNI de la víctima y del solicitante, informes médicos o certificados de defunción, según el caso. Además, los comprobantes de pago, ya sea por atención médica o sepelio, deben estar correctamente emitidos y sin enmendaduras. Para cada caso el MTC solicita requisitos específicos.

Las autoridades recuerdan que este fondo busca proteger a quienes quedan en situación vulnerable tras un accidente, especialmente cuando no se puede identificar al responsable.

Para consultas, los ciudadanos pueden comunicarse vía correo electrónico a fondosoat@mtc.gob.pe y vía telefónica al (01) 615-7800 anexo 1209, 934233514 o 981252311

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