El bus, con placa de rodaje A0A-778 y con 50 pasajeros a bordo, se despistó al quedar llantas arriba este domingo a las 09:00 horas en el kilómetro 865 de la carretera Panamericana Sur, en la zona conocida como Quebrada del Toro, distrito Samuel Pastor de la provincia de Camaná.

La unidad se dirigía del distrito de Majes a las playas de Camaná. La Municipalidad Distrital de Majes contrató dos buses para llevar a pobladores del asentamiento de la B-2 del centro poblado Bello Horizonte.

El área Logística y la Gerencia de Desarrollo Sociales habrían contratado los buses para este viaje denominado “Climática Municipal 2025”. La otra unidad se despistó y terminó chocando de costado con un cerro en la Quebrada del Toro, no se reportaron heridos.

El alcalde del distrito de Majes. Henry Huisa, informó que el conductor de bus accidentado fue identificado como Ángel Morales Taccora, quien desapareció después del accidente.

“Cuál es la razón de escaparse. Me dicen que el freno no respondió, pero investigando con los pasajeros le advirtieron al conductor a que no siga porque algo raro estaba pasando”, señaló la autoridad.

HERIDOS DE ACCIDENTE

Al menos 30 personas heridas ingresaron al hospital de Apoyo Camaná. Acondicionaron el auditorio del nosocomio como sala de observación.

VIDEO RECOMENDADO:

Bus se despista con 50 pasajeros a bordo