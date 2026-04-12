Accidente en la Panamericana Sur deja un fallecido a la altura de Majes

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en Arequipa dejó como saldo una persona fallecida en la Panamericana Sur, a la altura del ingreso a las secciones D4 y D5 de la irrigación Majes.

El siniestro se registró minutos antes de las 7:00 a. m., cuando el automóvil de placa V7Q-147, registrado a nombre de Juan Manuel Cuti Flores, colisionó contra un tráiler de placa V9K-812, perteneciente a la empresa Ele Operador Logístico EIRL, según registros de la Sunarp.

Producto del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor perdió la vida tras quedar atrapado entre los fierros de la cabina. Hasta el momento, la víctima no fue identificada y se conoció que se dirigía hacia la provincia de Camaná.

En el lugar se espera la llegada de representantes del Ministerio Público y de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), quienes realizarán las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Debido al accidente, el tránsito vehicular en la zona se encuentra restringido, ya que ambas unidades ocupan ambos carriles.