Accidente en la vía Arequipa-Puno: Familiares de víctimas denuncian abandono de empresa

El dolor por la pérdida de familiares se mezcla con la indignación. Los parientes de Yaqueline y Mónica Alvis Curi, quienes fallecieron en el accidente ocurrido el último lunes 23 de marzo en la vía Arequipa-Puno, denuncian el abandono de la empresa involucrada, Andino, que hasta ahora no responde por lo ocurrido.

Ambas hermanas habían viajado días antes a Llusco, en Santo Tomás (Csuco), para visitar a sus familiares. Sin embargo, el retorno a Arequipa terminó en tragedia. La miniván de la empresa Andino en la que viajaban chocó contra un camión de la empresa Marvel en el kilómetro 178, a la altura del sector de Imata, en la provincia de Caylloma. El accidente dejó 13 fallecidos y cinco heridos.

Dámaso Alvis, padre de las víctimas, relató el drama que atraviesa su familia. Contó que Yaqueline era una joven estudiante de Administración en Arequipa, mientras que Mónica, emprendedora en el distrito de Alto Selva Alegre y deja en la orfandad a un hijo menor de edad.

“Queremos que la empresa se haga cargo, pero no contesta. Desde ayer han cerrado su oficina”, denunció con evidente consternación. Según indicó, ningún representante de la empresa Andino se ha comunicado con los deudos, lo que ha incrementado la sensación de abandono en medio del duelo.

De acuerdo con la información recabada, Yaqueline falleció antes de llegar a la clínica San Pablo, mientras que Mónica perdió la vida en el mismo lugar del accidente.

El siniestro también cobró la vida de los conductores de ambas unidades: Alex Pfuro Puelles, de 33 años, quien manejaba la miniván, y el brasileño, Adelino Días de Moura, chofer del camión de la empresa Marvel. A diferencia de Andino, la empresa Marvel sí emitió un comunicado expresando las condolencias a los familiares.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades, los familiares no solo exigen justicia, sino también un mínimo de respaldo en medio de una tragedia que dejó a varias familias destruidas.

RELACIÓN DE FALLECIDOS

Juana Huaraca Torres (55)

Alex Pfuro Puelles (33)

Alcides Augusto Peñalva Fernández (66)

Rafael Huamán Vargas (37)

Américo Chuiquitapa Soncco (28)

Hermitanio Cjuro Mendoza

Mónica Alvis Curi (25)

Omar Sarmiento Villalobos (47)

Pilar del Rosario Chumbes Cruz (26)

Irlin Cconislla Mallma (35)

N.V.C.C. (06)

Adelino Días de Moura (Brasil)

Yaqueline Alvis Curi (21)

RELACIÓN DE HERIDOS

Jimena Huillca Cuellar

Elías Arquero Taco

Giovanni Callo Zamora

Ever Quispe Sullca

Maritza Huillca Huachaca

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