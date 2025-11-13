De los 37 cuerpos que ingresaron a la morgue de Camaná, permanecen tres que aún no han sido reconocidos y reclamados por sus familiares, considerando que los fallecidos no son de la región de Arequipa.

Desde la morgue de Camaná han informado que los cadáveres de Jhossef Hernán Torres Reyes, natural de Cusco; además, de Merarda Romero Flores y su esposo Mauro Felipe Gálvez Ampa, ambos son de Huancayo, permanecen hasta el mediodía de hoy en el lugar.

Los últimos cuerpos retirados hoy en horas de la mañana fueron de Jesús Gabriela Pare Aroni, Ebert Vara Licona, Vanessa Judith Vargas Rosales y Cleber Larico Condori.

Los parientes de los fallecidos en el bus de la empresa Llamosas que cayó a un barranco, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, tuvieron ayer en la tarde y noche inconvenientes para retirar los cuerpos.