La voz de Edmundo Huaraca se quiebra mientras observa una y otra vez el video del accidente. En la pantalla del celular, entre fierros retorcidos y cuerpos inmóviles, distingue una figura que lo paraliza, es el de una mujer que permanece abrazada a un hombre en los asientos delanteros de la miniván destrozada.

“Es mi hermana Juana y su esposo”, dice Edmundo con la tristeza que lo embarga al saber que la pareja es parte de las 13 personas que perdieron la vida ayer, mientras viajaban hacia Arequipa. “No hay duda, son ellos”, repite desconsoladamente Edmundo al reconocer la vestimenta de su hermana Juana Huaraca Torres, que viajaba acompañada de su esposo Alcides Peñalva Fernández, ambos murieron aferrados el uno al otro, a pocas horas de llegar a Arequipa.

CHOQUE

La noche del domingo, los esposos y otras 14 personas abordaron la miniván de placa VCQ-964 en diversos puntos de la provincia apurimeña de Cotabambas, entre ellos el distrito de Haquira, para realizar un viaje de 12 horas hasta Arequipa, pero tres horas antes de llegar a su destino, el viaje se torció por completo.

La Policía informó que minutos después de las 07:30 de la mañana, en el km 178 de la vía Arequipa – Puno, a la altura del sector de Imata, en Caylloma, la miniván de la empresa Andino que manejaba Alixir Pfura Puelles, acabó estrellándose frontalmente contra un tráiler con placa brasilera que circulaba en sentido contrario.

IMPACTO BRUTAL

Cuando los efectivos de Carreteras llegaron al lugar, encontraron la minivan sin la tolva y cuerpos tendidos sobre el asfalto. Algunos no lograron salir de la unidad. Otros quedaron atrapados entre los restos del vehículo. En total, 11 personas murieron en el acto y dos fallecieron mientras eran evacuadas a la clínica San Pablo de la ciudad de Arequipa, uno de ellos era el chofer del tráiler de nacionalidad extranjera, Adelino Días de Moura (Brasil).

Los bomberos, junto con los agentes de la Policía de Carreteras, fueron quienes trasladaron a los sobrevivientes al centro privado de atención, donde fueron identificados como Jimena Huillca Cuellar, Elías Arquero Taco, Giovanni Callo Zamora, Ever Quispe Sullca y Maritza Huillca Huachaca, ella es la más grave de todos.

FAMILIAS

Los videos grabados en medio del caos, permitieron a varios familiares saber que los suyos iban a bordo. Así como ocurrió con Edmundo, también comenzó el dolor para otras familias que, hasta ese momento, no sabían que sus parientes estaban en ese viaje.

Juana y Alcides vivían en Haquira, donde él trabajaba como docente y ella se encargaba de las labores en casa. Dejan cinco hijos, uno de ellos menor de edad. Edmundo contó que cada mes emprendían el mismo recorrido hacia Arequipa para visitar a sus familiares y hacer algunas compras. Siempre avisaban antes de viajar, pero esta vez no lo hicieron. Nadie los esperaba. Nadie sabía que venían. “Ahora sufrimos por su partida, no sabíamos que venían”, agregó Edmundo.

No es la única familia que se apagó tras el impacto en la carretera. Irlin Cconislla Mallma, quien también viajaba junto a su esposa Pilar Chumbes Cruz y su pequeña hija de apenas seis años, vivían en Cotabambas, donde mantenían un vivero. Tampoco habían avisado que viajarían. Tras enterarse del accidente, sus familiares llegaron a la clínica con la esperanza de encontrarlas con vida. No fue así.

“Esto es una tragedia, señor”, decía entre lágrimas uno de sus familiares en la puerta de emergencia a donde también se presentaron allegados de Maritza Huillca Huachaca y su pareja Omar Sarmiento, quien falleció. Ambos viven y trabajaban en Cotabambas, pero sus hijos estudian en Arequipa. Su viaje era con el propósito de verlos, pero lamentablemente no llegaron a reunirse.

INVESTIGACIÓN

Las causas del accidente aún son materia de investigación y de ello se hará cargo el personal de la Upiat de la Policía, quienes se trasladaron a la zona del accidente para realizar diligencias; en tanto que la Fiscalía de Chivay tras más de seis horas de trabajo, dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado hacia la morgue central de Arequipa para el reconocimiento de los fallecidos y su posterior entrega a sus deudos.

RELACIÓN DE FALLECIDOS

Juana Huaraca Torres (55)

Alixir Pfuro Puelles (33)

Alcides Augusto Peñalva Fernández (66)

Rafael Huamán Vargas (37)

Américo Chuiquitapa Soncco (28)

Hermitanio Cjuro Mendoza

Mónica Alvis Curi (25)

Omar Sarmiento Villalobos (47)

Pilar del Rosario Chumbes Cruz (26)

Irlin Cconislla Mallma (35)

N.V.C.C. (06)

Adelino Días de Moura (Brasil)

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