Un trágico accidente de tránsito ocurrido hoy a las 08:00 horas dejó un saldo preliminar de al menos nueve personas fallecidas, además de varios heridos y cuantiosos daños materiales, en el kilómetro 178 de la vía Arequipa–Puno, a la altura del cruce hacia Espinar, en el distrito de San Antonio de Chuca de la provincia de Caylloma.

Los efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para intervenir el accidente, protagonizado por un choque frontal entre el remolcador con placa brasileña RYG2H27 y la miniván con matrícula VCQ-964.

Ambos vehículos, de color blanco, quedaron gravemente dañados. El conductor del remolcador permanecía atrapado entre los restos de la cabina, mientras que el chofer de la miniván fue hallado sin signos vitales.

Minivan llevó la peor parte. Foto: captura de video.

Los agentes detallaron que alrededor de ocho cuerpos, presuntamente pasajeros de la miniván, se encontraban tendidos sobre la vía. La magnitud del impacto ocasionó que el tránsito quedara restringido en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores de auxilio, acordonamiento y verificación de la escena del accidente.

El vehículo minivan terminó destrozado. Foto: PNP.

La miniván se dirigía del distrito de Challhuahuacho de la provincia de Cotabambas (Apurimac) a la ciudad de Arequipa.

La comisaría de Imata informó que continúa realizando las diligencias, a fin de identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del siniestro. Las investigaciones seguirán en curso y se espera información oficial adicional en las próximas horas.