La noche del viernes, mientras la población de Camaná tenía fija su atención en la final del Mundialito “Guido Lazo” en el coliseo Salvador Lindley, a pocos metros del lugar, un incendio dejó 3 motos reducidas a chatarra y una seriamente afectada.

En el recinto deportivo, a las 20:00 horas, José Granda definía la final frente a Avícola Sebastián. A esa misma hora, a solo una cuadra en la Prolongación Mariscal Castilla, frente a una entidad bancaria, un incendio se desató en las motos estacionadas en el lugar.

Los comerciantes de la zona alertaron rápidamente a los bomberos y a la Policía Nacional, mientras retiraban otras unidades motorizadas estacionadas para evitar un siniestro mayor.

Los hombres de rojo controlaron la situación, en tanto la fachada de la entidad bancaria así como la cámara de seguridad ubicada en la misma sufrieron afectaciones.

Una vez concluida la cita deportiva en el coliseo Salvador Lindley, los propietarios de las motos se percataron de lo ocurrido, reconociendo sus unidades. La Policía Nacional investiga el caso, no descartando que el fuego haya sido provocado por extraños.