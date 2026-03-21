Un motociclista y un ciclista menor de edad fueron atropellados por vehículos que se dieron a la fuga, en accidentes ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

En el caso más reciente, Roberto Velasquez (48) fue impactado esta madrugada por un vehículo en la avenida Venezuela, a la altura del Mercado El Palomar.

El adulto cayó pesadamente sobre el pavimento; pese a ello, el conductor del vehículo se dio a la fuga. Testigos del hecho indicaron que se trataría de un auto color negro.

El Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa prestó los primeros auxilios al herido, siendo conducido al hospital Honorio Delgado, presentando heridas de consideración y sangrado en el rostro.

ACCIDENTE EN CAYMA

Por otro lado, alrededor de las 21:50 horas, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un ciclista, menor de edad, fue impactado por una combi en la octava cuadra de la avenida Bolognesi, en el distrito de Cayma.

Vecinos del lugar auxiliaron al menor debido a que el conductor del vehículo blanco se dio a la fuga. La Policía Nacional realiza las diligencias para identificar la combi y el conductor de la misma.