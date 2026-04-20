Miles de agricultores en Arequipa continúan sin recibir apoyo del Estado tras las pérdidas ocasionadas por lluvias, desbordes y vientos. La falta de maquinaria amarilla y la demora en la atención a los afectados agravan la situación en el campo, donde los daños a cultivos e infraestructura de riego siguen sin ser atendidos oportunamente.

Según el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Jaime Huerta, en distritos de la zona suroriental como Yarabamba, Quequeña, Polobaya y Pocsi, las torrenteras arrasaron canales rústicos y afectaron cultivos de papa y maíz. Solo en esta parte de la región, se estima que alrededor de mil agricultores resultaron perjudicados.

“El apoyo es mínimo, prácticamente 800 soles por topo, por una hectárea, entonces no va. Los costos de producción están entre 20 mil y 30 mil soles y esto no cubre ni una parte de las pérdidas”, sostuvo.

A nivel regional, Arequipa cuenta con aproximadamente 155 mil hectáreas agrícolas y cerca de 60 mil agricultores, de los cuales un 40% ha sido impactado por los eventos climáticos. A ello se suman los vientos, que tumbaron cultivos de tallo alto como el maíz, y las lluvias que afectaron granos como la quinua y la soya.

Maquinaria. El dirigente también advirtió que sigue pendiente la entrega de maquinaria amarilla prometida hace más de dos años para reforzar las defensas ribereñas y atender emergencias, lo que limita la capacidad de respuesta ante nuevas lluvias y desbordes en las provincias de Camanpa, Caravelí. Ante este escenario, los agricultores exigen la pronta entrega del seguro agrario.