Debido a que el número de votantes no coincide con los votos registrados, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo, programó para hoy lunes 20 de abril, las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a cuatro mesas de sufragio en la región Junín.

De acuerdo con el organismo electoral, se evidenció en las actas, que el total de ciudadanos que votaron es menor que la suma de votos registrados en dichas mesas, siendo una inconsistencia que no se pudo resolver mediante el cotejo documental

Las audiencias se desarrollarán a partir de la 08:00 hrs. en el local del JEE de Chanchamayo, ubicado en el jirón Julio Pirola N° 186, en el distrito y provincia de Chanchamayo, según el siguiente cronograma: 08:00 hrs. Mesa N° 027042 (Pichanaqui, Chanchamayo), 09:00 hrs. Mesa N° 902524 (Río Tambo, Satipo), 10:00 hrs. Mesa N° 026773 (Río Negro, Satipo), 11:00 hrs. Mesa N° 026764 (io Negro Satipo).

Cabe señalar que el recuento de votos es un mecanismo excepcional del sistema electoral que se aplica cuando las actas observadas no pueden resolverse en un primer cotejo con documentos similares.

La figura del recuento de votos es posible porque las cédulas de votación son conservadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta la proclamación de resultados. El proceso se realizará con la participación de personeros de las organizaciones políticas y representantes del ministerio público.