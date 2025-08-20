En la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) se anunciaron cambios en las gerencias de Transporte Urbano y Circulación Vial así como de Seguridad Ciudadana, además de confirmarse la renuncia del gerente de Servicios al Ciudadano.

Estos cambios fueron informados por el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quien designó a Milton Rondón Andrade en la Gerencia de Seguridad Ciudadana tras la renuncia de Wilder Rodríguez.

La autoridad edil informó que en el caso de Seguridad Ciudadana, la salida de Ortiz obedece a temas de índole familiar del exfuncionario que ocupó el cargo por espacio de 14 meses.

Cabe precisar que Milton Rondón fue secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) durante la gestión de Elmer Cáceres.

Por su parte, en el caso de Transporte Urbano y Circulación Vial, se designó a David Hernández Salazar como nuevo gerente en reemplazo de Santa Cruz Ochoa, quien permaneció en el cargo poco más de 16 meses. Al respecto, el burgomaestre refirió que esta área genera bastante desgaste y el cambio era necesario.

Contrario a lo manifestado por el ahora exgerente, Rivera afirmó que en este año y 4 meses que quedan se podrá entrar a la parte operativa del Sistema Integrado de Transportes. Hernández Salazar fue director de Operaciones y Fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en Lima.

Finalmente, el alcalde de Arequipa confirmó la renuncia de Bladimiro López en la Gerencia de Servicios al Ciudadano, aunque aún se viene evaluando el reemplazo. Cabe precisar que López estuvo en el cargo desde el 31 de enero del presente año.