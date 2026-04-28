Alcalde de Chachas pide priorizar construcción de colegio para reemplazar aulas prefabricadas

El alcalde del distrito de Chachas, Ramiro Condo, solicitó al Consejo Regional de Arequipa declarar como proyecto prioritario la construcción de la institución educativa primaria Mario Vargas Llosa, ubicada en el centro poblado de Tolconi en la provincia de Castilla, a aproximadamente 10 horas de la ciudad de Arequipa.

La autoridad edil señaló que la obra busca garantizar el acceso a una educación adecuada para cerca de 100 estudiantes que a la fecha no cuentan con infraestructura segura. “Todos tenemos derecho a la educación y queremos que se haga la construcción”, dijo.

El proyecto contempla una inversión de 11 millones de soles y se ejecutaría bajo la modalidad de Obras por Impuestos. No obstante, para avanzar en el proceso es necesario que el Consejo Regional apruebe su priorización, luego de superar varias trabas como recurrir hasta Lima para el saneamiento de la electrificación. Además, aún está pendiente la aprobación del expediente técnico, así como la identificación de una empresa privada que financie la ejecución.

La situación en el colegio es crítica. Según Ramiro Condo, las aulas existentes fueron declaradas inhabitables por la subgerencia de Gestión de Riesgos, lo que obligó a que los escolares reciban clases en cinco ambientes prefabricados, en condiciones limitadas.

Frente a este panorama, el burgomaestre solicitó con urgencia el apoyo en la construcción de la infraestructura para garantizar condiciones dignas y seguras para la educación en esta zona rural donde las inclemencias del clima.