El caso del operativo militar en Colcabamba (Huancavelica) suma un nuevo elemento tras la aparición de un segundo testimonio de Ricardo Acuña Quispe, uno de los sobrevivientes, quien ahora asegura que su primera declaración fue realizada bajo presunta coacción. Inicialmente, según un acta policial, el joven había señalado que participaba en el traslado de presuntas sustancias ilícitas en la zona del Vraem.

En esa primera versión, indicó que un grupo de personas fue contratado para transportar paquetes, describiendo una logística que incluía caminatas de varios días y el traslado de mochilas con presunta carga ilegal, a cambio de un pago. Esta información quedó registrada en un documento preliminar durante las primeras diligencias.

No obstante, en una nueva declaración al medio Huanca York Times, el joven sostiene que nunca participó en dichas actividades y que fue obligado a brindar esa versión bajo amenazas. Asegura que el día de los hechos regresaba junto a familiares cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado por personal militar, a quienes inicialmente no identificaron por estar vestidos de civil.

El testimonio también señala que, tras escapar por temor durante el incidente, decidió entregarse al percatarse de la presencia de una patrulla militar. Esta segunda versión, según se indicó, ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, que deberá evaluar ambas declaraciones como parte de la investigación en curso.