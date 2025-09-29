El alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, exigió la salida inmediata del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, tras sus declaraciones en las que sostuvo que se debe priorizar el uso del agua para la minería antes que para la agricultura.

La autoridad edil rechazó las palabras del titular del MIDAGRI, y afirmó que la población no ha cambiado de posición y está en contra de cualquier tipo de minería. De no concretarse la renuncia, advirtió que se podrían iniciar movilizaciones.

“Pedimos una renuncia inmediata. Tiene que ser un grito a nivel nacional porque se ha metido con toda la agricultura del Perú, no solo con valle de Tambo”, mencionó el burgomaestre Richard Ale, desde la ciudad de Arequipa.

Detalló que se tendrá una reunión mañana (martes), a fin de coordinar acciones contra la minería, especialmente contra el proyecto Tía María, el cual tiene previsto empezar entre octubre y noviembre.

“Es nuestra fuente de trabajo, tenemos una responsabilidad social de dar nuestros productos, son 15 mil hectáreas y miles de agricultores”, agregó.

Respecto a Tía María, señaló que solo queda presentar documentos para evitar que su inicio. “Estamos diciendo no a todo tipo de minería”, apuntó.