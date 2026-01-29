La actividad del volcán Sabancaya volvió a generar preocupación en la región Arequipa, pues a las 7:18 horas se registró una explosión con la emisión de cenizas y gases, que están siendo dispersados por los vientos en dirección a los sectores sureste y sur.

De acuerdo con el reporte del IGP, de alerta naranja, la caída de cenizas puede comprometer la calidad del aire, causar molestias respiratorias y afectar cultivos y fuentes de agua.

Este evento generó una columna de cenizas que alcanzó aproximadamente los 3400 metros de altura. Entre los afectados están el distrito de Huanca y centros poblados, ubicados en la provincia de Caylloma.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, señaló que, tras la ocurrencia de la explosión, se emitió de manera oportuna una alerta de dispersión de cenizas, a fin de brindar información científica clara y confiable sobre la evolución del volcán.

Ante ello, IGP recomendó a la población protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarilla para evitar daños a las vías respiratorias y digestivas. Mientras que a las autoridades, llevar a cabo una evaluación permanente del impacto de las cenizas.

Asimismo, INDECI exhortó a evitar tomar fotografías en las zonas cercanas a la actividad volcánica, cuidado con el consumo de agua, cubrir los depósitos de agua, proteger a los animales con cobertizos, cubrir las rendijas de puertas y ventanas, preparar tu mochila para emergencias.