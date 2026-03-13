El candidato al Senado Nacional por la Alianza Electoral Venceremos, Duberli Martínez, llegó a Arequipa donde reiteró que el plan de gobierno se basa en un cambio de Constitución, a través de una Asamblea Constituyente.

“La propuesta de Venceremos es el cambio de la Constitución del 93 por una nueva Constitución que nosotros le llamamos Constitución Plurinacional, porque hay que redefinir el rol del Estado, ecologista y paritario”, señaló el también expresidente del Poder Judicial.

El candidato explicó que una de las primeras medidas que se propondrá desde el Congreso bicameral es presentar un proyecto de ley para que en dos legislaturas seguidas se modifique el artículo 206 de la Constitución, para que esta se puede cambiar a través de un mecanismo de consulta democrática (referéndum)

“Una constitución, para mí, el plazo mínimo es un año. Para eso tenemos que elegir una asamblea constituyente, como fue la asamblea constituyente de 1978, que aprobó la constitución de 1979. ¿Cuántos fueron los constituyentes? 100. Ahora serán, pues, ya por lo menos 150 (...) entonces por una cuestión de representación”, acotó.

VISITA EN AREQUIPA

Esta mañana arribó a la región el candidato presidencial Ronald Atencio, quien participó de un desayuno en el mercado Río Seco, en Cerro Colorado. Posterior a esta actividad se dirigió al valle de Tambo, en el distrito de Cocachacra (Islay).

En sus primeras palabras en Arequipa, Atencio volvió a recalcar que la propuesta es quitar las exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras, la creación de un impuesto al patrimonio y a la riqueza, que serán destinados a educación y salud.

Cabe precisar que Atencio recorrerá El Pedregal-Majes (Caylloma) este sábado, mientras que el domingo dará un mitin en la ciudad de Arequipa, en la que permanecerá hasta el lunes.