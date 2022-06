Esta madrugada, el personal de Homicidios, de la Unidad de Trata de Personas de la Divincri y el fiscal de turno de Chivay, Caylloma, allanaron la vivienda donde la noche del 23 de enero la turista belga Natacha de Crombrugghe participó en una fiesta en el distrito de Cabanaconde.

La diligencia se programó de noche para poder realizar la prueba de luminol con el objetivo de buscar rastros de sangre, ante de la sospecha de que algo le pudo pasar allí. También se haría la excavación en el patio del inmueble, porque en los primeros meses de la denuncia de desaparición no se ingresó a este inmueble.

Sin embargo, la Policía no encontré algún indicio que levante sospecha de que pudo ocurrir algo en esa reunión.

Pese a ello, la investigación continuará, considerando que no hay rastros de la joven que arribó al valle del Colca en enero de este año para disfrutar de sus vacaciones, luego de visitar la ciudad de Cusco.

La Policía también desmintió que se haya encontrado un cuerpo sepultado en una casa de Cabanaconde, tal como circuló ayer por redes sociales.