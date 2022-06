Después de cinco horas de reunión virtual entre dirigentes de transportistas de carga pesada y el equipo técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se anunció que el paro nacional continúa hasta que el Gobierno atienda la mayoría de los pedidos de los manifestantes.

“Por consenso de la mayoría de bases de todo el país, se decidió no levantar la huelga indefinida, esto se debe a qué hasta la fecha el Gobierno no cumple con firmar los acuerdos, ni mucho menos elevarlos a decreto supremo”, anunció Fernando Fuentes, vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú.

El dirigente señaló que la medida de motores apagados es acatada por siete mil choferes de camiones de diferentes sindicatos, en Arequipa son al menos mil 500 conductores que han dejado de trabajar.

No obstante, los transportistas liberaron ayer a las 08:00 horas la carretera Panamericana Sur, sector conocido como Repartición. Desde esa hora el tránsito fue fluido para vehículos pesados y menores, debido a una tregua que se dio mientras se sostenía la reunión con los representantes del MTC.

RESUMEN DEL PARO DESDE EL 27 DE JUNIO

Sin embargo, desde el 27 de junio en horas de la tarde hasta ayer a las 08:00 a. m. el tránsito fue restringido. Más de 300 camiones de grandes toneladas de carga quedaron varados a un costado de la vía, como parte de la medida de lucha.

En ese tiempo se registraron grescas entre conductores que no estaban a favor del paro con los camioneros de carga pesada, donde fue necesario la intervención de la Policía Nacional desplegado en el sector para garantizar el orden y libre tránsito.

“Hemos permitido la división de los gremios, el ministro (Transportes y Comunicaciones) lo ha promovido al reunirse con el Sr. Javier Corrales, solo con un grupo para buscar la división. Nuestros compañeros a nivel nacional han dicho que no se levantará el paro hasta que no se cumplan los compromisos que asumió el Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, afirmó Fuentes.

El dirigente señaló que los transportistas de carga pesada del Callao y Payta se mantienen firmes en seguir con el paro. Mientras que Tacna, Huaraz y otras agrupaciones en el país se están sumando activamente a la protesta.

“Los camiones están paralizados en las cocheras. Tendremos reuniones con otros grupos. A nivel nacional son 18 agrupaciones de diferentes departamentos que hacen más de siete mil transportistas y en Arequipa son mil 500″, apuntó.

Al menos siete vehículos pesados que permanecían en el kilómetro 48 de ingreso a la ciudad de Arequipa realizaron ayer en la tarde una marcha rodante hasta la variante de Uchumayo, quedando despejada la vía para el tránsito vehicular.

Al menos 50 policías de la Unidad de Servicios Especiales (Use) y agentes de Carreteras exhortaron a los transportistas a no obligar a los conductores a orillarse a un costado de la vía, en caos no quiera participar de la medida de lucha, garantizando el tránsito libre.

“Competencia desleal de transportistas de carga pesada de Bolivia y Ecuador. Nosotros utilizamos combustible de 19 soles el galón y ellos nueve soles. Vienen con tanques llenos y bidones de combustibles y transitan por nuestras carreteras”.

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, señaló que más de 130 mil policías fueron desplegados a escala nacional para garantizar el orden.

