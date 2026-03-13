El candidato presidencial del Partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, aseguró que en 100 días pacificará el país, dependiendo para ello de un estado de excepción, dispuesto en la Constitución, además de restringir derechos a acusados por corrupción para qué sean sentenciados en el menor plazo posible.

“Primero hay que atacar el tema psicológico de los delincuentes de cuello y corbata (...) los que son corruptos sepan que van a purgar condena, cadena perpetua, rápidamente, sin derecho, sin debido proceso, sin presunción de inocencia sin doble instancia, sin plantear habeas corpus”, señaló en su arribo a la ciudad de Arequipa.

El candidato aseguró que “la Constitución es el mal de todos los males, esclavista y oligopólica”, pero, lo único bueno que tiene es el estado de excepción.

“Cuando un gobierno está en crisis así como vivimos, el presidente puede aplicar el gobierno de excepción y gobierna con decretos, no es necesario depender de un Congreso”, añadió, precisando que máximo se puede estar bajo este por 180 días.

En otro punto, Paz de la Barra aseguró que en 100 días pacificará el país a través de un shock de confianza, con capacidad de reacción y respuesta aplicando el estado de excepción, “sin eso no vamos a poder hacer nada. Estado de excepción sin restringir derechos, amplio la ley de flagrancia, planteo la cadena perpetua para corruptos y además para las bandas criminales”, enfatizó.

DESCONOCIMIENTO DE PROYECTOS EN AREQUIPA

El candidato se mostró dubitativo al ser consultado sobre los proyectos de envergadura a cargo del Ejecutivo nacional en la región, “aquí se ha trabado un sinfín de proyectos y eso de gran envergadura porque la ley de contrataciones no deja que las autoridades puedan seguir con la ejecución de estos proyectos”, refirió.

Al pedirle que mencionara un solo proyecto, respondió con el Proyecto Majes Siguas, sin embargo, no supo señalar en que estado se encuentra actualmente, “pero si todos lo sabemos”, señaló, desconociendo que el proyecto se encuentra actualmente bajo la modalidad de gobierno a gobierno.

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