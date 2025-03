Lo que debió ser un buen inicio del año escolar no se cumplió, pues en algunos sectores como Yarabamba y Cerro Colorado, sufren por la escasez de unidades de servicio público.

En el distrito de Yarabamba, los padres de familia llegaron hasta la sede de la municipalidad de la jurisdicción para reclamar por sus hijos. Indicaron que los conductores de los buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT) Characato Bus cambiaron de ruta sin dar aviso, dejando a los menores abandonados y tuvieron que caminar varias cuadras para llegar a sus viviendas. “Nosotros mandamos confiados a nuestros niños a sus escuelas y a última hora nos avisan que no hay carros, que ya no pasaban por aquí. El director nos avisó tarde y mi niña caminó hasta mi casa corriendo peligro al igual que otros menores. Nos debieron decir un día antes”, relató el padre César Alanguia.

PROBLEMA

La empresa Characato Bus tenía la ruta desde el cruce del penal de Socabaya hasta Yarabamba y Quequeña, sin embargo, este jueves y viernes se desviaron. Ante las quejas, los transportistas culparon a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, quienes estacionarían sus vehículos en las calles sin dejar espacio para que se transite con normalidad.

“No es que no queramos recoger a los menores. No podemos porque toda la vía está repleta por los vehículos particulares que se estacionan ahí. La calle es angosta y nuestros buses son grandes. Deben pagar sus cocheras y dejar la vía libre; solo generan caos y desorden. Podemos chocar o rayarlos y luego nos harán pagar a nosotros”, dijo uno de los transportistas.

AUSENCIA

En el distrito de Cerro Colorado también se registraron problemas con el transporte a la hora de enviar a sus hijos a la escuela. Los padres optan por las miniván que hacen colectivos o hasta pagan taxis para que sus hijos lleguen a su plantel educativo, ya que malos conductores no recogen a los menores y prefieren ir con solo adultos por el pasaje completo.

El mismo panorama sucede en el distrito de Paucarpata donde algunos menores pagan un sol a unidades informales. Estudiantes de colegios de CIRCA se quejaron porque cuando pagan 0.50 céntimos, que es el pasaje escolar, los conductores los miran con mala cara o los hacen bajar rápido de la unidad para luego arrancar velozmente. “A veces les doy un sol, pero ya no me dan mi vuelto”, relató una estudiante.

SIN DOCENTES

Uno de los colegios que no cuenta con docente es la institución educativa El Altiplano, en Yura. Madres de familia llegaron a los exteriores de la UGEL Norte exigiendo un profesor para inicial, ya que son 32 niños que aún no van a las aulas porque no tienen quién les enseñe.

“Tenemos el aula y todo el local listos para que estudien. Queremos solo un docente porque nuestros hijos están en nuestras casas, ya que no hay profesor. Nosotras tenemos que trabajar y nuestros niños deben estudiar”, reclamaron las madres.

PROTESTAN ADVIRTIENDO CARENCIA

Como se recuerda, la semana pasada, decenas de padres de familia de diferentes colegios protestaron en la UGEL Norte porque no tenían profesores u otros reclamaban por mejor infraestructura. En esa manifestación también estuvieron progenitoras del colegio El Altiplano solicitando un docente para el quinto de primaria.